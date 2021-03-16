Maç öncesi hapis cezası alan antrenör istifa etti

16 Mart 2021 Salı, 11:01

Hırvatistan devlet televizyonu HRT, Dinamo Zagreb’i çalıştıran Zoran Mamic’in hapis cezasının onandığını açıkladı. Zagreb ekibi de yaptığı açıklamada Hırvat teknik adamın görevinden ayrıldığını doğruladı. Zoran Mamic ve ağabeyi Zdravko Mamic ile birlikte davada yargılanan kulübün eski yöneticilerinden Damir Vrbanovic ve Milan Pernar’ın da hapis cezasının onandığı kaydedildi. HRT tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı, “Yüksek mahkeme, Zdravko Mamic’i 15 milyon avro zimmete para geçirmek suçundan altı buçuk yıl hapis cezasına çarptırdı. Zoran Mamic’in cezası dört yıl 11 aydan, dört yıl sekiz aya, Milan Pernar’ın cezası ise dört yıl iki aydan, üç yıl iki aya indirildi. Damir Vrbanovic’in üç yıl hapis cezası da onandı.”

Hapis cezası alan dört isim de Dinamo Zagreb’in transferlerinden zimmete para geçirme ve vergi kaçırma suçlarından yargılanıyordu.

DAMIR KRZNAR TAKIMIN BAŞINDA

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda perşembe günü 2-0’ın rövanşında sahasında Tottenham’ı ağırlayacak Dinamo Zagreb’de takımın başına Damir Krznar’ın getirildiği belirtildi. Görevinden istifa eden Zoran Mamic cezası onanmadan önce şunları söylemişti, “Kendimi suçlu hissetmesem de daha önce söylediğim gibi cezam onaylanırsa istifa edip kulübe bol şans dileyeceğim.”