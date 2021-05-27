Manchester değil Galatasaray ve Beşiktaş kaybetti!

27 Mayıs 2021 Perşembe, 08:35

UEFA Avrupa Ligi’ni Manchester United’ı penaltılarla deviren Villarreal kazanıken Türk takımları handikaplı sıraya indi. Bu sonucun ardından Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ne hangi turdan başlayacağı ve Beşiktaş'ın kuraya hangi torbadan katılacağı belli oldu.

GALATASARAY BİR TUR FAZLA OYNAYACAK

Bu sonuçla Galatasaray kupaya 2. ön eleme turundan katılacak. Bu durumda sarı-kırmızılıların gruplara kalana kadar 2 yerine 3 tur geçmesi gerekecek. Galatasaray ayrıca sezonu da erken açmak zorunda kalacak.

GALATASARAY'IN İLK MAÇI 20-21 TEMMUZ'DA

Galatasaray’ı ilk maçları 20-21 Temmuz, rövanşları ise 27-28 Temmuz’da oynanacak 2. eleme turunda bekleyen üç takım var. Temsilcimiz Celtic (İskoçya), PSV Eindhoven (Hollanda) ve Sparta Prag (Çekya) ekiplerinden biriyle eşleşecek.

3. ÖN ELEME TURUNDAKİ MUHTEMEL RAKİPLER

Galatasaray rakibini elerse 3. ön eleme turu maçlarına 3-4 Ağustos ve 10 Ağustos tarihlerinde çıkacak. Bu turda temsilcimizi bekleyen muhtemel rakipler ise şöyle:

- Shakhtar Donetsk

- Benfica

- Monaco

- Celtic (2. turu geçerse)

- Genk (Celtic elenirse)

SEZON ERKEN AÇILACAK

Eğer Avrupa Ligi’ni Manchester United kazansaydı, Galatasaray elemelere 3. turdan başlayacaktı ve ilk maçına 15 gün daha geç çıkacaktı. Temsilcimiz ayrıca 2. ön eleme turunda elenirse UEFA Avrupa Ligi'ne de katılamayacak ve kupalara doğrudan veda edecek.

BEŞİKTAŞ'A 4. TORBA TEHLİKESİ

Bu sonuç Beşiktaş'a da yaramadı. Kupayı Villarreal'in kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etmesiyle siyah-beyazlıların da kura çekimine 3 yerine 4. torbadan girme ihtimalini yükseltti. Kartal'ın kesin torbası ön eleme turlarında alınacak sonuçlarla belli olacak. Beşiktaş, 4. torbaya inerse daha güçlü rakiplerin olduğu bir gruba düşme tehlikesi yaşayacak.