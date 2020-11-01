Manchester, Partizan'dan Stevanovic'i transfer etti
İngiliz ekibi Manchester City, Partizan'dan Filip Stevanovic'i transfer etti.
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, Sırbistan'ın Partizan takımından kanat oyuncusu Filip Stevanovic'i kadrosuna kattı.
Partizan Kulübü, 18 yaşındaki Sırp futbolcu Stevanovic'in transferi konusunda Manchester City ile anlaşıldığını ve anlaşmanın ara transfer döneminde resmiyet kazanacağını duyurdu.
Sırbistan basınında Manchester City'nin transfer için 8 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.
Altyapısından yetiştiği ve 2018'de A takıma yükseldiği Partizan'da 54 maça çıkan Stevanovic, 12 gol kaydetti.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın açtığı kurumu hedef aldı: Kapatacağız
- Mesut Yılmaz için verilen taziye ilanında skandal hata!
- Ali Kaygusuz hayatını kaybetti
- ABD'de kullanılan erken oy sayısı açıklandı
- Covid - 19 için söyledikleri sosyal medyanın gündeminde
- Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu hayatını kaybetti
- 'Kozmik Albay' konuştu
- Gökçek’in sözü hâlâ tutulmadı
- Kılıçdaroğlu'nu böyle es geçti
- Erdoğan: Her an ahirete hazırlıklı olmamız lazım
Video Haberler
- Karantina öncesi tuvalet kağıdına akın ettiler
- Son seçim anketinde AKP'nin oy oranında büyük düşüş!
- Damat, yol kenarında gelini dövdü
- Metrobüs yayaya çarptı
- Erdoğan'ın 'seçim' konuşması sosyal medyada tepki çekti
- Kılıçdaroğlu'nu böyle es geçti
- Oyuncak yarış arabasıyla trafiği birbirine kattı!
- Doğuş, Reha Muhtar'a ateş püskürdü
- Kahreden anlar! Enkazdan çıkan oyuncaklara bakakaldı
- Taksim’de renkli anlar... Hayaletlere yoğun ilgi
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın açtığı kurumu hedef aldı: Kapatacağız
- Mesut Yılmaz için verilen taziye ilanında skandal hata!
- Ali Kaygusuz hayatını kaybetti
- ABD'de kullanılan erken oy sayısı açıklandı
- Covid - 19 için söyledikleri sosyal medyanın gündeminde
- Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu hayatını kaybetti
- 'Kozmik Albay' konuştu
- Gökçek’in sözü hâlâ tutulmadı
- Kılıçdaroğlu'nu böyle es geçti
- Erdoğan: Her an ahirete hazırlıklı olmamız lazım