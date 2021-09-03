Mbappe Fransa kadrosundan çıkarıldı
Sakatlanan Mbappe'nin, Ukrayna ve Finlandiya karşılaşmalarında oynayamayacağı kararı verildi.
Kylian Mbappe, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Ukrayna ve Finlandiya ile karşılaşacak Fransa Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı.
Fransa Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Mbappe, Bosna-Hersek ile oynanan mücadelede baldırından sakatlandı.
Sağlık ekibinin yaptığı tetkiklerin neticesinde Mbappe'nin, Ukrayna ve Finlandiya karşılaşmalarında oynayamayacağı kararı verildi. Kadrodan çıkarılan Mbappe'nin yerine kadroya yeni futbolcu dahil edilmedi.
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