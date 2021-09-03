Mbappe Fransa kadrosundan çıkarıldı

Sakatlanan Mbappe'nin, Ukrayna ve Finlandiya karşılaşmalarında oynayamayacağı kararı verildi.

cumhuriyet.com.tr
03 Eylül 2021 Cuma, 08:45
Mbappe Fransa kadrosundan çıkarıldı
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Kylian Mbappe, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Ukrayna ve Finlandiya ile karşılaşacak Fransa Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı.

Fransa Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Mbappe, Bosna-Hersek ile oynanan mücadelede baldırından sakatlandı.

Sağlık ekibinin yaptığı tetkiklerin neticesinde Mbappe'nin, Ukrayna ve Finlandiya karşılaşmalarında oynayamayacağı kararı verildi. Kadrodan çıkarılan Mbappe'nin yerine kadroya yeni futbolcu dahil edilmedi.


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