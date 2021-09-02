Milli motosikletçiler hafta sonunda Fransa'da piste çıkacak
Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü, Bahattin Sofuoğlu, Kadir Erbay ve Galip Satıcı, Dünya Superbike Şampiyonası'nda piste çıkacak.
Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü, Bahattin Sofuoğlu, Kadir Erbay ve Galip Satıcı, haftasonunda piste çıkacak.
Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü, Bahattin Sofuoğlu, Kadir Erbay ve Galip Satıcı, haftasonunda Fransa'da mücadele edecekler.
Türkiye Motosiklet Federasyonudan (TMF) yapılan açıklamaya göre Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021 sezonunun 8. ayak yarışlarına, 3-5 Eylül tarihlerinde Fransa'nın 4.4 kilometre uzunluğundaki Magny Cours pisti ev sahipliği yapacak.
Dünya Superbike Şampiyonası'nda ilk sırada yer alan milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu Fransa ayağında birinciliği korumaya çalışacak.
Fransa Pisti'nde yapılacak Avrupa Kupası'nda 3 Eylül'de serbest antrenman ve sıralama, 4 Eylül Cumartesi günü TSİ 12.45'te birinci, TSİ 17.15'te ikinci yarışlar yapılacak.
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