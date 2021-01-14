Mert Hakan kırmızı kart gördü; ligde yok

14 Ocak 2021 Perşembe, 22:56

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Kasımpaşa maçının 90. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda oynanan Fenerbahçe - Kasımpaşa mücadelesinde sarı-lacivertli futbolcu Mert Hakan Yandaş, müsabakanın 90. dakikasında Kasımpaşalı futbolcu Aytaç ile girdiği hava topu mücadelesi sonrası yerde kaldı. Yandaş, yerde kalmasının ardından Aytaç’a tepki olarak tekme atınca hakem Ümit Öztürk tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.



