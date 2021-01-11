Mert Hakan'dan yayıncı kuruluşa tepki: Sonucu biz belirliyoruz
Mert Hakan Yandaş yayıncı kuruluşa tepki göstererek "Mecbur olduğum için buradayım yoksa gelmezdim" dedi.
Katarlı yayıncı kuruluşa tepki gösteren Fenerbahçeliler kervanına Mert Hakan Yandaş da katıldı.Yayınlanan özet ve tekrarla gönderme yapan Mert Hakan Yandaş "Yayıncı kuruluş sezon başından beri algı yapıyor. Buraya zorunluktan dolayı geldim. Sizleri, planlarınızla bırakıyoruz, tekrarları yayıncı kuruluş belirliyor ama sonucu biz belirliyoruz." dedi. Yayıncı kuruluşa maç öncesi Erol Bulut ve Serdar Aziz de tepki göstermişti.
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