Messi için Barcelona'ya 3 futbolcu ve 100 milyon Avro önerdiler
Manchester City'nin Barcelona'ya Messi teklifi komik bulundu.
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City, Barcelona'dan ayrılmaya karar veren Lionel Messi'yi transfer etmek istiyor.
İspanya basınında çıkan haberlere göre ise Katalan ekibi Messi'nin serbest kalma maddesi olan 700 milyon Avro'yu almadan futbolcuyu bırakmaya sıcak bakmıyor.
Manchester City'nin Barcelona'ya Messi teklifi
Katalan teknik adam Guardiola yönetimindeki Manchester City'nin, Arjantinli yıldızı kadrosuna katmak için Barcelona'ya sunduğu teklif ortaya çıktı.
İspanyol basınındaki haberlerde Manchester City'nin Messi için Barcelona'ya 100 milyon Avro + Gabriel Jesus + Eric Garcia ve Bernardo Silva'yı teklif ettiği vurgulandı.
Messi'nin Barcelona ile sözleşmesi ise 30 Haziran 2021 yılında sona erecek.
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