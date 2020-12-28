Milan, Hakan Çalhanoğlu ile uzlaşmaya çalışıyor
Milan'daki sözleşmesi bitecek Hakan Çalhanoğlu için İtalyan devi müzakereleri sürdürüyor. Ancak henüz anlaşma sağlanamadı.
Milan'da Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği belirsizliğini koruyor.
Gazzetta'da yer alan habere göre, milli oyuncuyu takımda tutmak için çaba harcayan Milan, birçok kulübün transfer listesindeki futbolcuya yıllık 3,5 milyon euro teklif etti.
Mevcut kontratında 2,5 milyon euro kazanan Hakan Çalhanoğlu, Milan'dan yıllık 5 milyon euro talep ediyor. Taraflar yeniden görüşecek ve Milan, yıldız futbolcu için uzlaşma yolunu deneyecek.
Milan kadrosunun vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen 26 yaşındaki futbolcunun adı bir süredir Manchester United'la da anılıyor.
Hakan Çalhanoğlu, Milan ile yeni sözleşme imzalamaması durumunda sezon sonunda bedelsiz olarak takımdan ayrılabilecek.
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