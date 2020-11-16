Milli takımda Efecan Karaca'nın doğum günü kutlandı
A Milli Takım oyuncusu Efecan Karaca’nın 31’inci yaş günü, A Milli Futbol Takımı’nın kamp yaptığı TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde kutlandı.
Milli takımdaki arkadaşlarıyla doğum gününü kutlamaktan çok keyif aldığını ifade eden Efecan Karaca, kendisi için kesilen pastanın ilk dilimini kaptan Burak Yılmaz'ın elinden yedi. Tecrübeli futbolcu, daha sonra teknik ekip ve takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.
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