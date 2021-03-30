SON DAKİKA | Milli Takım'da Letonya maçı öncesi şok üstüne şok! Burak da zor!
SON DAKİKA | Koronavirüs vakalarıyla sarsılan ve 8 oyuncusu kadro dışı kalan (A) Milli Takımımız'da golcü Burak Yılmaz'ın gribal enfeksiyon geçirdiği açıklandı.
Bu akşamki Letonya maçı öncesi şanssızlıkmillilerin yakasını bırakmıyor.
Koronavirüs vakalarıyla sarsılan ve 8 oyuncusu kadro dışı kalan (A) Milli Takımımız'da golcü Burak Yılmaz'ın gribal enfeksiyon geçirdiği açıklandı.
Burak'ın oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.
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