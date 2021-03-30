SON DAKİKA | Milli Takım'da Letonya maçı öncesi şok üstüne şok! Burak da zor!

SON DAKİKA | Koronavirüs vakalarıyla sarsılan ve 8 oyuncusu kadro dışı kalan (A) Milli Takımımız'da golcü Burak Yılmaz'ın gribal enfeksiyon geçirdiği açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
30 Mart 2021 Salı, 13:16
SON DAKİKA | Milli Takım'da Letonya maçı öncesi şok üstüne şok! Burak da zor!
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Bu akşamki Letonya maçı öncesi şanssızlıkmillilerin yakasını bırakmıyor.

Koronavirüs vakalarıyla sarsılan ve 8 oyuncusu kadro dışı kalan (A) Milli Takımımız'da golcü Burak Yılmaz'ın gribal enfeksiyon geçirdiği açıklandı.

Burak'ın oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.


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