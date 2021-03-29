Millilerin Letonya ile 17 yıllık hesabı!
2004 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Letonya yolumuza taş koymuştu!
2022 Dünya Kupası Elemeleri'ne Hollanda ve Norveç galibiyetleriyle giren A Milli Takım, yarın Letonya'yı konuk edecek. Rakibimizle oynayacağımız mücadele 2004 yılındaki elemeleri akıllara getiriyor. 2002 Dünya Kupası'nda Şenol Güneş ile tarih yazıp üçüncü olan A Milli Takımımız, 2004 Avrupa Şampiyonası eleme grubunu İngiltere'nin 1 puan gerisinde ikinci bitirmişti.
Milliler, play-off turunda en zayıf halka olarak gösterilen Letonya ile eşleşti. Ancak deplasmanda rakibine 1-0 yenilip sahasında 2-2 berabere kalan Türkiye, EURO 2004'ü kaçırırken Teknik Direktör Şenol Güneş döneminin sona ermesine neden olmuştu. Kuzey Avrupa ülkesiyle yarın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacağımız mücadele hem Şenol Güneş adına hem de grup liderliği için çok anlamlı. 17 yıllık bir rövanş niteliği taşıyor bu 90 dakika!
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