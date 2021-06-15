MotoGP’de sıradaki durak Almanya

15 Haziran 2021 Salı, 16:20

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan MotoGP’de 2021 takviminin 8’inci yarışı 18-20 Haziran tarihleri arasında Almanya’da koşulacak. Sachsenring’de yapılacak yarışta Jack Miller yeniden zirveye çıkmaya, Marc Marquez de sakatlığı sonrasında ilk zaferine ulaşmaya çalışacak. Deniz Öncü ise Barcelona’daki podyumu sonrasında Almanya’da ilk Moto3 1'inciliğini arayacak.



Motor sporlarının en büyük organizasyonlarından biri olan MotoGP 2021 sezonunda heyecan Almanya’ya taşınıyor.

MotoGP takviminin 8’inci yarışında pilotlar Sachsenring’de zirveye çıkmak için yarışacak. 3.7 kilometrelik pistte 30 tur üzerinden gerçekleşecek yarışta, bu sezon 2 birincilik elde eden Red Bull sporcusu Jack Miller 2 yarış aradan sonra yeniden podyumun en üst basamağına çıkmak için mücadele edecek. Sonuncusu 2019’da olmak üzere 6 kez MotoGP Dünya Şampiyonası’nda mutlu sona ulaşan Red Bull sporcusu Marc Marquez, 2020 MotoGP takviminin açılış yarışı olan İspanya GP’sinde geçirdiği kazadan sonra zirve hasretine Almanya’da son vermeye çalışacak. Sachsenring’de koşulacak heyecan verici mücadele 15.00’te başlayacak.

Türkiye’nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Red Bull sporcusu Deniz Öncü, Moto3’teki ilk 1’inciliğine Almanya’da ulaşmaya çalışacak. 17 yaşındaki Deniz Öncü, Moto3 takviminin 8. yarışında Sachsenring’de mücadele edecek. Red Bull KTM Tech3 takımıyla mücadele eden Deniz Öncü’nün yarışı 12.00’de başlayacak.



