Galatasaray'dan TFF'ye Fenerbahçe başvurusu!

25 Mart 2021 Perşembe, 15:39

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GS TV'de açıklamalar yaptı. Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün, Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk talebinin reddedilmesi için TFF'ya başvuruda bulunulduğunu söyledi.

Cengiz'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"Daha önce TFF, Tahkim ve TBMM reddetmiş. Nihat Bey bilmeyebilir. Daha önce reddedilen bir şey çok kuvvetli bir karine, çok umulmayan bir delil ortaya çıkınca yargılanabilir. Öyle bir şey de yok. Bunu devamlı kaşıyorlar. Hırsızsınız demiyorum ama yanlış yapıyorlar. Yarın bu gelişir 1959'dan öncesi olabilir. Öncesinde Siyah Çoraplılar vardı, İngiliz kulüpleri olabilir. Onlar da hak iddia edebilirler.

"FENERBAHÇE CUMHURİYETİ..."

1-0 yendiğimiz maç. Statlarına gittik. TFF, Sayın Vali, İçişleri Bakanı, Savcımız, Emniyet herkes var. Seyirci sayısına girmeyeyim, orası destan. Karşıda dev bir pankart; 'Fenerbahçe Cumhuriyeti' yazıyor. Dünyada bir tek makamın önünde 'Cumhuriyet' vardır, Cumhuriyet Savcısı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Savcısı orada. Bu nedir ya; 'Fenerbahçe Cumhuriyeti' Allah büyük, sonra neden Fenerbahçe Cumhuriyeti dendiğine kanıt çıktı.

"GENÇ ÇOCUKLAR SAÇMALIYOR"

Fenerbahçe camiası sözlerimi lütfen ayırsın. Ben yönetimin yazdığını söylüyorum. Yönetimdeki genç çocuklar baya saçmalıyorlar. Onları muhatap alamam. Oradaki deklarasyon başkanı ve yönetimi bağlar. Başvurunun bir tanesinde 1 yılda 2 şampiyonluk var. Bu kaç yıl olmuş? 62 yıl olmuş.

"YASA KOYUCULAR APTAL MI?"

Peki niye Fenerbahçe bizden önceyken başvurmamış? 62 yıl önceki bir şeyi neden şimdi getiriyorsun? Onların hiçbir şampiyonluğuna laf etmeyiz. Haksız da olsa tescil esastır deriz. Gerçi şu yıl şampiyonu şu takım dedik, bizim bayrağımızı yaktılar. Bu yasa ve düzen koyucular aptal mı? Neden milli lig demiyor da milli küme diyor? Çünkü öyle olmadığını biliyorlar. Milli lig ne zaman kondu, 1959'da. O zaman tüm kulüpler mücadele ediyorlar.

"NİHAT ÖZDEMİR'İ İHRAÇ ETTİLER"

Nihat Özdemir'i Fenerbahçe'den ihraç ettiler. Ben kendimi TFF başkanının yerine koyuyorum. Çok zor bir durum. O kulübün adını bile ağzına almıyor tabii. Gönül işiyle girdiğiniz yerlerden takdir almamak çok üzer."

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