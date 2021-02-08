Mustafa Cengiz: Fenerbahçe'yi hep yenersek işin tadı olmaz
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, deplasmanda 1-0 kazandıkları Fenerbahçe derbisiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe derbisiyle ilgili konuştu.
Derbi hakkında açıklamalarda bulunan Mustafa Cengiz "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile derbiyi konuştunuz mu?" sorusunu yanıtladı.
Cengiz "Derbiyi konuşmadık. Ali Bey (Koç) arkadaşımız. Bizim kimseyle kişisel bir sorunumuz yok. Bizim düşmanımız değil. Ne Ali Bey, ne Veli Bey... Hepsi arkadaşımız. Hepimiz birbirimizi dinleriz. Bu kültürü getirmek lazım. Ülkemiz zor bir durumda. Gerginlikler var. Virüsün getirdiği sıkıntılar var. İnsanların psikolojisi bozuk. Yöneticiler sadece yediğine içtiğine değil ağzından çıkana da çok dikkat etmeli. Tarafları gerecek laf etmemeli. Kimseyi tenzih etmiyorum. Kendim için de söylüyorum. Her kulübe sevgim ve saygım var. O kulüpler olmasa biz olmayız. Biz kimseyi kırmayız. Bizim edeceğimiz yanlış bir laf, orada bir delikanlıyı kışkırtabilir. Kışkırtmayalım. Dost olalım. Fenerbahçe'yi yeneriz, Fenerbahçe'ye yeniliriz. İnşallah hep yeneriz. Ama sonsuza kadar hep yenersek de bu işin tadı olmaz" dedi.
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