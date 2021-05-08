Mustafa Cengiz ve Ahmet Nur Çebi, derbide yan yana
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, iki takımın Türk Telekom Stadyumu'nda oynadığı derbiyi beraber izledi.
Süper Lig’in 40. hafta mücadelesinde Galatasaray, Beşiktaş’ı konuk ederken iki kulübün başkanları, protokol tribününde karşılaşmayı yan yana izledi.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve siyah-beyazlı yöneticiler, gün içinde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ne giderek futbolculara moral ziyaretinde bulunurken, tesislerden de takımı uğurladıktan sonra peş peşe çıkarak karşılaşmayı takip etmek üzere stadyuma geldi. Başkan Ahmet Nur Çebi, kurmaylarıyla birlikte protokol tribünündeki yerini alırken, mücadeleyi de Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile yan yana takip etti.
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