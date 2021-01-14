Naklen yayında şimdi de toplam para kaosu
Kulüpler Birliği ile TFF arasında yapılan toplantı toplam tutar krizinin henüz aşılamadığını ortaya çıkardı. Katarlı yayıncı yine yan çiziyor!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yayıncı kuruluş Katarlı beIN Sports arasında yılan hikayesine dönen yayın krizinin yılbaşından hemen önce atılan imzalarla çözüldüğü sanılıyordu. Ancak, dün Kulüpler Birliği ile TFF arasında yapılan toplantı krizin henüz aşılamadığını ortaya çıkardı.
17 Kasım'da TFF, yayıncı beIN Sports ile mutabakata varıldığını açıklamış ama resmi imza bir türlü atılamamıştı. 29 Aralık'ta TFF resmi internet sitesinden anlaşmanın imzalandığını duyurmuştu. Ancak anlaşılan miktar duyurulmamıştı.
TFF ile Kulüpler Birliği toplantısında yayıncı kuruluş meselesi masaya yatırıldı. Burada TFF ile yayıncı kuruluşun 2.6 milyar TL'ye el sıkıştığı kesinleşti. Bu paranın yüzde 80'i 21 Süper Lig takımı arasında paylaşılacak. TFF alt ligler, hakemler ve diğer harcamalar için yüzde 20'lik bir pay alacak.
İSİM HAKKI KRİZİ
Yayıncı kuruluşla en büyük sıkıntı ligin isim hakkı konusunda yaşanıyor. Türkiye’de futbol ligine ilk sponsor olan şirket Turkcell’di. Yıllarca lig bu isimle anıldı. Daha sonra Spor Toto girdi. 5 yıllık 125 milyon dolarlık anlaşma sağlandı. 2015 yılında yapılan futbol yayın ihalesi ile Süper Lig’in isim sponsorluğu yayınca kuruluşa verildi. Daha sonra yayıncı kuruluş lige isim sponsoru almadı.
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