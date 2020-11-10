NBA'da anlaşma tamam

10 Kasım 2020 Salı, 11:05

ESPN’de yer alan haberde 2020/21 sezonu başlangıcı için NBA yönetimi ve oyuncular birliğinin uzun bir süredir devam eden görüşmeler sonrasında sözleşmedeki bazı maddelerin değiştirilmesi ve yeni toplu iş sözleşmesinin imzalanması için anlaşmaya varıldığı belirtildi. Anlaşmanın 18 Kasım’daki NBA Draft’ından sonra yürürlüğe gireceği kaydedildi. İki tarafın varmış olduğu yeni anlaşmada, maaş sınırının 109,1 milyon dolar olduğu ve lüks vergisinin 132,6 milyon dolar olacağı ifade edildi. Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte toplu iş sözleşmesini kapsayan yıllarda maaş sınırının tavan limiti yılda en az %3 en fazla %10 artacak.

Ayrıca, NBA yönetimi ve oyuncular birliği, maaşlardaki %10’luk kesinti için anlaşmaya vardı. Oyuncu maaşlarında yapılacak kesinti sayesinde geçtiğimiz sezon yaşanan gelir kaybında olduğu gibi takımların ve NBA yönetiminin sorun yaşamaması ve oyuncuların maaşlarında daha çok kesintiye gitmesinin önleneceği belirtildi. NBA yönetiminin ayrıca, takımların vergi yükünü hafifletebilmek için lüks vergisinde %30’luk bir indirim uygulayabileceği kaydedild