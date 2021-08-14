Nice, son şampiyon Lille'i sahasında farklı yendi
Fransa Ligue 1'de son şampiyon Lille, sahasında Nice'e 3-0 yenildi.
Geçen sezon Lille ile şampiyonluk kazanan Fransız teknik adam Christophe Galtier, yeni takımı Nice ile geldiği Pierre Mauroy Stadı'ndan farklı galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşmanın 1. dakikasında Kasper Dolberg ile öne geçen Nice, 5. dakikada Hichem Boudaoui ve 45. dakikada Amine Gouiri'nin penaltı golleriyle soyunma odasına 3-0 önde gitti.
64. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Dolberg durumu 4-0 yaparken, kalan bölümde skoru korumasını bilen konuk ekip bu sezon ilk galibiyetine uzandı.
Lille'de forma giyen milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, maça ilk 11'de başladı. Yusuf Yazıcı, 65. dakikada yerini Amadou Onana'ya bıraktı.
Ligin ilk haftasında Metz ile 3-3 berabere kalan Lille, Nice karşısında da galip gelemedi. Lille gelecek hafta Saint-Etienne'e konuk olacak.
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