Ozan Kabak'a Premier Lig'den bir talip daha

04 Ocak 2021 Pazartesi, 16:07

Schalke forması giyen Ozan Kabak'a İngiltere'den yeni bir talip var.Daily Mail'de yer alan habere göre Manchester United Leicester City ve RB Leipzig'in ilgilendiği Ozan Kabak için Crystal Palace da devreye girdi.

Scott Dann'ın 33, Gary Cahill'in ise 35 yaşında olması nedeniyle stopere genç bir takviye yapmayı planlayan Crystal Palace, sözleşmesi bitecek James Tomkins ve Mamadou Sakho'yu da serbest bırakmak istiyor. Londra ekibi bu çerçevede Ozan Kabak transferine yoğunlaşmış durumda.

2019'un Ocak ayında Galatasaray'dan 11 milyon euro karşılığında Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, 2019-20 sezonu başında 15 milyon euro'ya Schalke'nin yolunu tutmuştu.