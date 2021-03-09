Özel sporcular, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası için Fransa'ya gitti

09 Mart 2021 Salı, 11:37

Özel Sporcular Para Atletizm Milli Takımı, VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası için Fransa'nın Nantes kentine gitti.

Uluslararası Zihinsel Engelliler Spor Federasyonu'nun (VIRTUS) 2021 yılı faaliyet programında yer alan VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası Fransa'nın Nantes şehrinde yapılacak. 11-14 Mart tarihlerinde düzenlenecek şampiyona için Özel Sporcular Para Atletizm Milli Takımı sabah saatlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Nantes'a hareket etti.

Özel sporcuların koronavirüs salgını sürecinde katılacağı ilk uluslararası turnuva olan Avrupa Şampiyonası'nda Esra Bayrak uzun atlama, 60 metre, 4x200 ve 4x400 metrede; Mihriban Korkmaz ve Eda Yıldırım gülle atmada; Fatma Damla Altın pentatlon, uzun atlama, 60 metre engelli ve yüksek atlama, 4x200 ve 4x400 metrede; Muhsine Gezer 200 metre, 400 metre, 800 metre, 4x200 ve 4x400 metrede; Edanur Akın üç adım atlama, 3000 metre yürüyüş, 4x200 ve 4x400 metrede; Oğuz Türker 800 metre, 1500 metre ve 3000 metrede; Emrah Öztürk 800 metre, 1500 metre ve 3000 metrede madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, ay-yıldızlı takıma güveninin tam olduğunu belirterek, "Bu Avrupa Şampiyonası'nda amacımız; altın madalyalar kazanarak, İstiklal Marşımızı okutmak ve ay-yıldızlı al bayrağımızı göndere çektirmektir, son sekiz yılda kazandığımız 271 rekor madalya sayımızı 300’lere taşımaktır. Desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, TMPK Başkanımız Sayın Yavuz Kocaömer'e, Spor Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Baykan'a, Spor Toto Teşkilat Başkanı Sayın Bünyamin Bozgeyik'e ve tüm destekçilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.



