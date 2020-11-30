Pirlo tartışılıyor "Taktik yok, oyuncularla konuşmuyor"

30 Kasım 2020 Pazartesi, 22:55

Juventus'un sezon başında göreve getirdiği Andrea Pirlo'nun, şimdiye kadarki performansı tartışma konusu oldu. Geçtiğimiz sezon sonunda 1996'dan beri hasreti duyulan Şampiyonlar Ligi'nin gelmemesi ve takımın oyunun zayıf kalması sonrası Sarri'nin görevine son verilmişti.

Bu sezon başında Juventus formasıyla efsane olmuş Andrea Pirlo'nun göreve getirilmesi kararlaştırıldı. Son 3 maçının 2'sinde beraberlik alan Juventus, 9 maç sonunda 17 puan topladı ve lider Milan'ın 6 puan gerisinde kaldı.

SORU İŞARETLERİ ÇIKIYOR

Geçtiğimiz sezonun aynı döneminde 6 puan fazla toplayan Juventus'da liderlik koltuğunun da alınamaması sonrası, yönetimde soru işaretleri oluşmaya başladı.

Yola yıllar sonra Şampiyonlar Ligi hedefiyle çıkan Siyah-Beyazlılar'da, 9 sezondur üst üste gelen lig şampiyonluğunun devam edip etmeyeceğine dair endişe verici bir performans ortaya çıktı.

OYUNCULARLA KRİZ

Pirlo'nun Benevento karşısında kaybedilen 2 puan sonrası açıklamalarında oyuncularını hedef alması tartışmaya neden oldu.

Genç teknik adam maç sonunda; "Ronaldo olmayınca zor zamanlar yaşıyoruz. Az sayıda karakterli oyuncumuz var." dedi.

PIRLO TAKTİK KONUŞMUYOR

İtalyan teknik adamın en büyük sorununun, daha önce Sarri'de olduğu gibi iletişimden kaynaklandığı konuşuluyor.

Corriere della Sera'nın haberine göre; Pirlo, taktiksel konularda konuşmuyor ve hatta oyuncularıyla birebir bile iletişime geçmiyor. 41 yaşındaki teknik direktörün ekibinde taktik planların çoğu yardımcı antrenör Igor Tudor tarafından yapılıyor.

Pirlo'nun tonlama yapmadan konuşan karakteri ve sessizliği Sarri dönemini hatırlatıyor. Bu nedenle Kulusevski ve Dybala gibi oyuncuların, kendilerinden beklenenleri anlayamadıkları ve iletişim sorunu yaşadıkları iddia ediliyor.