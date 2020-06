Polis milli futbolcu Kazım'a ırkçı muamele yapmış!

10 Haziran 2020 Çarşamba, 13:53

Galatasaray, Bursaspor ve Fenerbahçe'de de forma giyen, aynı zamanda (A) milli olan ve kariyerini şu an Meksika'nın Pachuca takımında sürdüren Colin Kazım Richards, İngiliz basınına ırkçılık sorunu hakkında konuştu.

Colin Kazım, George Floyd'un öldürülmesinin ardından futbolcuların destek mesajları karşısında etkilendiğini belirtirken başına gelen ırkçı saldırıyı da anlattı.

Türkiye'de Fenerbahçe, Galatasaray ve Bursaspor formaları giyen Kazım, verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz hafta içinde futbolcuların ırkçılık karşıtı hareketlerini ve sözlerini izledim. Çok hoşuma gitti. Aslında bu sorunla her an, her dakika mücadele etmeliyiz. Irkçılık çok büyük bir sorun. Eğer George Floyd için adalet istemiyorsanız o zaman siz de büyük bir sorun var demektir.

Benim aile genlerim çok karışık. Babam Antigua vatandaşı ve İrlanda kökenleri var. Annem ise Türk ve İngiltere'de eğitim aldı. Eşim Brezilyalı, üç çocuğum da yarı Brezilyalı. 4 dil biliyorum. 15 kulüpte, 10 farklı ülkede oynayıp 10 şampiyonluk kazandım. Beni tanıyanlar kökenlerim ile ne kadar gurur duyduğumu bilir.

'YERE YATIRIP SÖZ HAKKI TANIMADILAR'

Kariyerimde birçok kez ırkçılığa uğradım. Saha içinde, saha dışında hep bununla mücadele ettim. Bir keresinde Türkiye ile EURO 2008'e katıldıktan sonra İngiltere'de kelepçelenip yere yatırıldım. Ne için? Hoş bir arabayı biraz hızlı sürdüm diye mi? Hiçbir söz hakkı tanımadılar, sadece beni yere yatırdılar. Tıpkı Floyd'a yaptıkları gibi... Tabii ki hapse atamadılar çünkü hiçbir suçum yoktu.

Şimdi geriye dönüp bakıyorum da eğer her şeye karşı sessiz olup uslu bir çocuk olsaydım İngiltere'de daha çok saygı görür müydüm? Büyük ihtimalle. Geriye dönüp bunu yapmak ister miyim? Asla. Sırf ten rengin değişik diye farklı davranılmak mı? Neden insanlar bunu yapıyor? Ten rengi önemli değil, önemli olan iyi veya kötü insan olduğundur. Ben iyi bir insan olduğuma inandığım için gurur duyuyorum."