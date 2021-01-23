Pota derbisinde söz Beşiktaş'ın; Galatasaray'ı yendiler
Beşiktaş Icrypex - Galatasaray: 82-64
SALON: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
HAKEMLER: Yener Yılmaz, Kerem Baki, Serhat Büker
BEŞİKTAŞ ICRYPEX: Mehmet Yağmur 3, Blackmon 13, Egehan Arna 11, Sadık Emir Kabaca 2, Furkan Haltalı 7, Şehmus Hazer 13, Berry II 17, Hakan Sayılı 3, Alperen Şengün 10, Johnson, Samet Yiğitoğlu, Ömer Yasir Küçük 3
GALATASARAY: Trice II 7, Macon Jr 14, Göksenin Köksal, Motum 22, Williams 8, Barış Ermiş, Yiğit Arslan 5, Jefferson 2, Caner Erdeniz 3, Eray Aydoğan 3
1'İNCİ PERİYOT: 19-16
DEVRE: 42-29
3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-48
BEŞ FAUL: 39.24 Hakan Sayılı (Beşiktaş Icrypex)
ING Basketbol Süper Ligi'nin 18'inci haftasında Beşiktaş Icrypex sahasında Galatasaray'ı 82-64 mağlup etti. Bu sonuçla siyah-beyazlılar, ligdeki 9'uncu galibiyetine ulaştı. Derbi maçı Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi de tribünden izledi. Başkan Çebi, maçın devre arasında siyah-beyazlı basketbol takımına isim ve forma göğüs sponsoru olan Icrypex Üst Yöneticisi (CEO) Gökalp İçer'e forma hediye etti. Başkan Çebi, karşılaşmanın ardından da sahada bir süre basketbol oynadı.
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