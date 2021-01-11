Premier Lig'de koronavirüs ertelenmesi

Aston Villa - Tottenham karşılaşması koronavirüs nedeniyle ertelendi.

cumhuriyet.com.tr
11 Ocak 2021 Pazartesi, 16:24
Premier Lig'de koronavirüs ertelenmesi
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Premier Lig'de Tottenham'un Aston Villa ile karşılaşacağı mücadele koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi. 


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