Rakip Sırbistan, haydi Milli Takım

13 Ekim 2020 Salı, 23:55

Uluslar B Ligi 3. Grup'ta yer alan Milli Takımımız, ilk galibiyeti için sahada… Rakip ise Sırbistan… Millilerimiz, rakibiyle tarihinde yaptığı ilk maç olma özelliği taşıyan 6 Eylül'deki mücadeleden beraberlikle ayrılmıştı. Ay-Yıldızlılar, Almanya ve Rusya maçlarında gösterdiği performansı Sırplar önünde de arttırmanın planlarını yapıyor. Milliler, final periyoduna girilirken zirve ile arayı kapatmak istiyor.

Gruptaki diğer maçta ise lider Rusya ile en yakın takipçisi Macaristan, Moskova'da karşı karşıya gelecek.

MUHTEMEL 11’LER

TÜRKİYE: Mert Günok, Zeki, Mert Çetin, Merih, Umut, Okay, Ozan, Cengiz, Hakan, Kenan, Burak

SIRBİSTAN: Rajkovic, Kolaraov, Mitrovic, Milenkovic, Tumbakovic, Lukic, Gudelj, Gacinovic, Ljajic, Mledenovic, Jovic, Mitrovic

ÇAĞLAR YOK

Rusya maçında adalesindeki çekme nedeniyle forma giyemeyen Çağlar Söyüncü, Sırbistan karşılaşmasının kadrosuna da alınmadı. Ozan Kabak'ın cezalı olması ve Kaan Ayhan'ın daha önce kadrodan çıkarılmasıyla stoperde sıkıntı oluştu.

Mert Müldür'ün bu akşam Merih Demiral'ın partneri olması bekleniyor.