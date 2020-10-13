Rakip Sırbistan, haydi Milli Takım
İstanbul Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Bulgaristan Futbol Federasyonu'ndan Georgi Kabakov yönetecek.
Uluslar B Ligi 3. Grup'ta yer alan Milli Takımımız, ilk galibiyeti için sahada… Rakip ise Sırbistan… Millilerimiz, rakibiyle tarihinde yaptığı ilk maç olma özelliği taşıyan 6 Eylül'deki mücadeleden beraberlikle ayrılmıştı. Ay-Yıldızlılar, Almanya ve Rusya maçlarında gösterdiği performansı Sırplar önünde de arttırmanın planlarını yapıyor. Milliler, final periyoduna girilirken zirve ile arayı kapatmak istiyor.
Gruptaki diğer maçta ise lider Rusya ile en yakın takipçisi Macaristan, Moskova'da karşı karşıya gelecek.
MUHTEMEL 11’LER
TÜRKİYE: Mert Günok, Zeki, Mert Çetin, Merih, Umut, Okay, Ozan, Cengiz, Hakan, Kenan, Burak
SIRBİSTAN: Rajkovic, Kolaraov, Mitrovic, Milenkovic, Tumbakovic, Lukic, Gudelj, Gacinovic, Ljajic, Mledenovic, Jovic, Mitrovic
ÇAĞLAR YOK
Rusya maçında adalesindeki çekme nedeniyle forma giyemeyen Çağlar Söyüncü, Sırbistan karşılaşmasının kadrosuna da alınmadı. Ozan Kabak'ın cezalı olması ve Kaan Ayhan'ın daha önce kadrodan çıkarılmasıyla stoperde sıkıntı oluştu.
Mert Müldür'ün bu akşam Merih Demiral'ın partneri olması bekleniyor.
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