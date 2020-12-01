Real Madrid'in baş ağrısı Shaktar!
Shakhtar Donetsk, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında evinde karşı karşıya geldiği Real Madrid’i 2-0 mağlup etti. Ukrayna ekibi rakibini deplasmanda da 3-2 yenmişti.
Shakhtar Donetsk, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında evinde karşı karşıya geldiği Real Madrid’i 2-0 mağlup etti. Ukrayna ekibi rakibini deplasmanda da 3-2 yenmişti.
UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında B Grubu’nda İspanyol ekibi Real Madrid, deplasmanda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk’e konuk oldu. Ev sahibi ilk yarısı 0-0 sona eren mücadeleden 52. dakikada Dentinho ve 82. dakikada da Manor Solomon’un golleriyle 2-0’lık skorla galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından Shakhtar Donetsk, puanını 7’ye çıkartarak averajla 2. sıraya yükseldi. Real Madrid ise 7 puanda kaldı ve 3. sıraya geriledi.
İki takım arasında grupta İspanya’da oynanan ilk maçı da Shakhtar 3-2’lik skorla kazanmıştı.
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