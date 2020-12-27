Rıdvan Dilmen, TFF cezalarını eleştirdi, 'algı' dedi!

27 Aralık 2020 Pazar, 09:24

Süper Lig'de 15. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 yenerken yorumcu Rıdvan Dilmen gündemi değerlendirdi.

Karşılaşma sonunda açıklamalarda bulunan Rıdvan Dilmen, "Galatasaray'ın klas diyeceğimiz oyuncuları daha oynamıyor. İdeal santrforu yok, onun yedeği yok, kalecisi yok ve Babel yok. Trabzonspor ile arasında büyük fark var. Galatasaray'da Oğulcan ilk 11 olarak gelmedi, Rizespor'da bile bazen yedekti. Başakşehir'de Arda yedekti. Emre Kılınç ilk 6-7 maç yedekti. Taylan ilk oyuncu değildi, Donk aslında yedek oyuncuydu, bu takımın çoğu yedek olarak geldi." ifadelerini kullandı ve ekledi:

"Trabzonspor'da Flavio'nun yaptığı müdahale nedeniyle 2. sarı kart çıkabilirdi ama Salı günü iptal ederlerdi yanlış diye, çıksa ne olacak ki... Trabzonspor'un maksimumu inanın bu, belki Nwakaeme'den fazlasını beklersiniz ama şu anda şampiyonluğa oynayabilecek kadrodan çok uzakta. Uğurcan Hatay maçında bu topları çıkardı, çıkarmayınca mağlup oluyorsun. Ben Ryan Donk hayranıyım. Maradona mı, değil ama her eve lazım. Rakip oyuncuyla kavga, gürültüsü yok, indirimse maaşta indirim. Büyük kulübün kıymetini biliyor. İyi gidiyor ya haftaya oynatmasın hoca, asla kapris yapmaz, başkası yapar."

Fenerbahçe - Başakşehir maçında kırmızı kart gören Başakşehirli Rafael'in kartının affedilmesini yorumlayan Dilmen, "Metin Sipahioğlu'na katılıyorum. Rafael'in kartları iptal olduktan sonra sosyal medyadan da açıklama yaptım. Ben iyi bir sosyal medya kullanıcısı değilim. Sosyal medyaya video atıp silmem eleştirildi, bu bir hataymış, insanlar eleştirilerinde de haksız değildi. Bana göre kirli bir karar, bana göre operasyon... Bu kelimelerden korktuğumu düşündüler var fakat benim hiçbir beklentim yok." dedi ve ekledi:

"Rafael'in kararıyla ilgili bir tane bana emsal gösteremezler. Uzun yıllar boyunca kulüpler, kart iptali için itirazda bulunacaklar. Bunu da not alalım. Başakşehir yarın Kasımpaşa ile oynayacak. Rafael yarın oynamasa ne olur? Başakşehir'in 2 yıl önce çok dayak yediği maç var, şimdi itiraz ettiler. Eyvallah. 7-8 senedir Türkiye'de futbol kirli oynanıyor, kararların kirli olduğunu düşünüyorum. TFF'deki kurulların yanlış karar verdiğini düşünüyorum.

Medyada yapılan algı operasyonlarında Fenerbahçe birinci sıradadır. En çok mağdur olan takım Fenerbahçe'dir. Sadece Ali Koç dönemi değil daha öncesi de var. Sözde Disiplin Kurulu bağımsız, kimi temsil ediyor? TFF'yi... Siz Ahmet Ağaoğlu'na 15 gün ceza veriyorsanız, Fatih Terim'e 2 maçtan fazla ceza veremezsiniz. TFF, hakem ve gözlemci raporlarını insanlarla paylaşsın. Herkes görsün..."

AĞAOĞLU'NA 15 HURMA'YA 150 OLMAZ

Rıdvan Dilmen sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Ahmet Ağaoğlu'na 15 gün ceza veriyorsunuz, Süleyman Hurma'ya da 150 günü cezayı yapıştırıyorsunuz. Ahmet Ağaoğlu da hakkını helal etsin, sistemi eleştiriyorum. Ben bildiğim doğruyu söylerim. Serdar Tatlı ve ekibinin yanlış yaptığını fakat iyi niyetli olduğunu düşünüyorum. Hakem raporunda belirttiği halde cezaları kaldırıyorsanız; TFF'nin tam üzerinde değil kara bulutlar içindedir. Bu durum böyleyse TFF, MHK'yi istemiyor... Rafael oynamasa ne olur? Bu suça ortak olmayın. "

Dilmen sözlerini şöyle tamamladı:

"Levent Şahin'i tanırım, çok düzgün bir arkadaşımız, milli takımda da çalıştı. Çok fazla kafa yorar teknik-taktik işlerine, onun da emeği var, tebrik ederim. Abdullah Avcı çok fazla detay vermiş maçtan sonraki görüşlerine katılıyorum."