Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk kehaneti!
Rıdvan Dilmen, Muslera'nın yokluğuna da dikkat çekti. Ünlü yorumcu şampiyonlukla ilgili de konuştu.
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fatih Terim’i eleştirdi. Dilmen, Muslera'nın yokluğuna da dikkat çekti. Ünlü yorumcu şampiyonlukla ilgili de konuştu.
Dilmen’in NTV’deki açıklamaları şöyle:
“VAR görevini yaptı. VAR, Başakşehir maçında Demba Ba'ya penaltı vermedi mi? Orada Fatih Hoca tebrik etmedi mi hakemi? Burada da sitem etmemelisiniz.
Ryan Babel'in o eli kaçırma şansı yok! Tırnak iptali oldu.
Ligin şampiyonu Nisan sonuna kalmaz belli olur.
Muslera olsaydı Fatih Öztürk'ün bugün yediği iki golü de yemezdi.
Galatasaray'da pandemi sonrası bir dağınıklık oldu ve hala düzelemediler. Ve sonrasında Fernando Muslera'nın sakatlığı tüm planları bozdu. Fatih Öztürk kötü oynamıyor ama bunları yemezdi."
En Çok Okunan Haberler
- Fahrettin Koca'dan Menzil örgütlenmesi yanıtı
- Babacan’dan iktidara çok sert sözler
- Sağlık Bakanlığı koronavirüs hasta sayısını değiştirdi
- MHP'den 'askıda ekmek' eleştirilerine tepki
- Ümit Özdağ'dan İYİ Parti'li Kavuncu'ya FETÖ suçlaması
- Kadir Şeker davasında yeni gelişme
- Annesini çekiçle öldürüp evde parti vermiş!
- Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Barış Atay'dan askıda ekmek kampanyasına sert tepki
- AKP'li vekilin FETÖ övgüsünü paylaştı
Video Haberler
- Köpeği önce sevdi, sonra kaçırdı, o anlar kamerada
- Beyaz Tv'de küfür rezaleti! Stüdyo bir anda buz kesti
- 600 polisle dev operasyon! Mahalle ablukaya alındı
- Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 2 ağır yaralı
- Polisten Beyoğlu'nda ‘Çukur’ operasyonu
- On Numara çekilişinde skandal: Numara fısıldandı
- Muharrem İnce ile yurttaş arasında ilginç diyalog
- Metin Uca'dan çok sert sözler: O adamı rezil edeceğim!
- İmamoğlu'ndan çok sert yasak tepkisi
- Skandal görüntüler: 'Hayatımızı 6 TL’ye sonlandırıyoruz'
En Çok Okunan Haberler
- Fahrettin Koca'dan Menzil örgütlenmesi yanıtı
- Babacan’dan iktidara çok sert sözler
- Sağlık Bakanlığı koronavirüs hasta sayısını değiştirdi
- MHP'den 'askıda ekmek' eleştirilerine tepki
- Ümit Özdağ'dan İYİ Parti'li Kavuncu'ya FETÖ suçlaması
- Kadir Şeker davasında yeni gelişme
- Annesini çekiçle öldürüp evde parti vermiş!
- Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Barış Atay'dan askıda ekmek kampanyasına sert tepki
- AKP'li vekilin FETÖ övgüsünü paylaştı