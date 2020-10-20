Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk kehaneti!

20 Ekim 2020 Salı, 08:39

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fatih Terim’i eleştirdi. Dilmen, Muslera'nın yokluğuna da dikkat çekti. Ünlü yorumcu şampiyonlukla ilgili de konuştu.

Dilmen’in NTV’deki açıklamaları şöyle:

“VAR görevini yaptı. VAR, Başakşehir maçında Demba Ba'ya penaltı vermedi mi? Orada Fatih Hoca tebrik etmedi mi hakemi? Burada da sitem etmemelisiniz.

Ryan Babel'in o eli kaçırma şansı yok! Tırnak iptali oldu.

Ligin şampiyonu Nisan sonuna kalmaz belli olur.

Muslera olsaydı Fatih Öztürk'ün bugün yediği iki golü de yemezdi.

Galatasaray'da pandemi sonrası bir dağınıklık oldu ve hala düzelemediler. Ve sonrasında Fernando Muslera'nın sakatlığı tüm planları bozdu. Fatih Öztürk kötü oynamıyor ama bunları yemezdi."