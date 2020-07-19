Rıdvan Dilmen'den Şenol Güneş'e yabancı sorusu
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen'in Şenol Güneş'e yönelttiği yabancı sorusu gündem yarattı.
Yabancı sınırlaması konusu gündemdeki yerini korurken Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen'in Şenol Güneş'e yönelttiği yabancı sorusu gündem yarattı.
Rıdvan Dilmen, NTV'de yaptığı açıklamada, ''Beşiktaş, Fabri, Pepe, Quaresma, Talisca ile Şampiyonlar Ligi'nde oynarken, 'Hadi beyler Türk oyunclara dönüyoruz'' dediler mi?
Demediler. O zaman Beşiktaş hocası olan Şenol Güneş, şimdi milli takım hocası oldu, sınırlama insin'' diyor. Şenol hocaya bu soruyu soruyorum'' dedi.
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