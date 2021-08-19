Rio Ferdinand: “Arsenal’e transferime Wenger izin vermedi”

19 Ağustos 2021 Perşembe, 14:22

Premier Lig'in efsane isimlerinden Rio Ferdinand, kendi YouTube kanalında yaptığı bir programda açıklamalarda bulundu. Manchester United’dan ayrıldıktan sonra yeni bir kulüp aradığını ve Arsenal’e gitmek istediğini söyleyen Ferdinand, Arsene Wenger ile yaptığı görüşmeye ilişkin şu ifadeleri kullandı, “Onu aradım. United’dan ayrılacağımı ve Arsenal’e gelmek istediğimi söyledim.

Soyunma odasında yardıma ihtiyacı olduğunu düşünüyordum ve açıkçası takıma bir kültür kazandırmak istiyordum. Bu hayatımda yaptığım en çılgınca şeylerden biriydi. Teklifi kabul etmedi ve haklıydı çünkü yeterli seviyede değildim.”

PREMİER LİG’DE 6 ŞAMPİYONLUK

2002 yılında Leeds United’dan Manchester United’a transfer olan Rio Ferdinand, 12 yıl formasını giydiği kulüpte 6 kez Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.

İngiltere Lig Kupası’nı 3 kez, Community Shield’ı ise 4 kez kazanan İngiliz oyuncu, 2008’de Manchester United ile Şampiyonlar Ligi zaferi elde etmişti.

2014 yılında Manchester United’dan ayrılan Rio Ferdinand, Queens Park Rangers’a transfer olmuş ve sezon sonunda emekliliğini açıklamıştı.



