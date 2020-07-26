Rıza Çalımbay: Daha iyisi olabilirdi

26 Temmuz 2020 Pazar, 01:34

Süper Lig’in son haftasında Göztepe’ye deplasmanda 3-1 mağlup olarak 3. sıradaki yerini kaybeden Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, maçta hakem kararlarının çok etkili olduğunu söyleyerek, "Ligi daha iyi bir yerde bitirebilirdik" dedi.

Süper Lig’in 34. haftasında Sivasspor deplasmanda Göztepe’ye 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla kırmızı-beyazlılar 3. sıradaki yerini kaybederek ligi 4. sırada tamamladı. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Rıza Çalımbay, maç hakkında fazla konuşmak istemediğini ve mücadelenin beklenenden fazla gergin geçtiğini belirterek bunda hakem kararlarının etkili olduğunu söyledi. Çalımbay, "Hakan Arslan’ın sakatlanması takımın dengesini bozdu. Hakan’ın yüzüne dirseğin gelmesi, yarık var yüzünde ve hakem arkadaşımızın bunu görmemesi ve VAR’a gitmemesi, bir sürü şey var. Başarılı hakemlerinden bir tanesi ama yönetim açısından kötü bir maç oldu. İlk yarıda yediğimiz golün ardından riske girdik, golü de bulduk ancak beklemediğimiz bir hatadan dolayı yine golü kalemizde gördük. Göztepe daha istekli ve arzuluydu. Biz de çok istedik ama gelen pozisyonları değerlendiremedik. İstediğimiz olmadı. Sivasspor olarak iyi bir sezon geçirdik. Ligi daha iyi bir yerde de bitirebilirdik. Sakatlıklar, aksilikler oldu" diye konuştu.



"YARI YOLDA BIRAKMAK OLMAZ"



Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Fatih Aksoy’un transfer olacağı takımlarda başarılı olacağını düşündüğünü söyleyen Çalımbay, Sivasspor’la bir yola girdiğini vurgulayarak, "Yarı yolda bırakmak olmaz. Fazla transfer yapmayı düşünmüyoruz. 5-6 oyuncu alacağız" ifadelerini kullandı.

