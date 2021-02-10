10 Şubat 2021 Çarşamba, 10:09

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Sivas için en iyisini yapmaya çalışıyoruz ve yapacağız da" dedi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, yarın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynayacakları Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Çalımbay, ligde geçen hafta deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 yendikleri maçtan önce oynadıkları Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarında da iyi oynadıklarını belirterek, "Sadece Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ilk yarısında istediğimiz gibi oynayamadık ama ikinci yarıda pozisyonlar kaçırdık. Alanya'da da aynısı oldu. İyi oynadığımızın farkındayız ama bunu skora yansıtamıyorduk bir türlü. Ankaragücü karşısında çok iyi oynadık. Hiçbir zaman oyundan kopmayarak, disiplinli oynadık. İyi oynayarak kazandık" diye konuştu.

"LİGDE KOLAY MAÇ YOK"

Ligin çok uzun olduğunu kaydeden Çalımbay, "İyi bir takımız. Yapmamız gereken tek şey; bizde olanı sahaya yansıtmak. Onu da yansıtacağız. Ligde kolay bir maç yok. Her maç çok zor geçiyor. Kimin kimi yeneceği hiç belli olmuyor. Sürpriz sonuçlar çok oluyor. Onun için de bizim çok dikkatli olmamız gerekiyor. Hepimiz bunun farkındayız. Sivas için en iyisini yapmaya çalışıyoruz ve yapacağız da" diye konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında yarın oynayacakları Fraport-TAV Antalyaspor maçını da değerlendiren Çalımbay şunları söyledi:

"Kupada da sonuna kadar gitmek istiyoruz. Tek düşüncemiz bu. 3-4 maç oynayarak kupayı kazanabileceğiz. Bunun farkındayız ama bazı şeyleri de engelleyemiyorsunuz takımındaki eksikleri ve sakatları. Bu da bizim canımızı sıkıyor."