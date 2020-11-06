Roberto Mancini'nin Covid-19 testi pozitif çıktı
İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini'nin yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini'nin yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
İtalya Futbol Federasyonundan (FIGC) yapılan yazılı açıklamada, yaklaşan UEFA müsabakaları dolayısıyla teknik heyete periyodik kontroller bağlamında Covid-19 testi yapıldığı belirtildi.
Teknik direktör Mancini'nin Covid-19 testinin pozitif çıktığı, bununla beraber herhangi bir belirti göstermediği, yürürlükteki protokoller gereği Roma’daki evinde tecrit altında olduğu ifade edildi.
Federasyonun, 55 yaşındaki deneyimli çalıştırıcının durumu hakkında yerel sağlık otoritelerini de bilgilendirdiği kaydedildi.
Roberto Mancini'nin UEFA ve FIGC protokolleri gereği öngörülen tedbirleri tamamladığında milli takım kampına katılacağı belirtildi.
Öte yandan Romalı golcü Edin Dzeko'nun testi de pozitif çıktı.
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