Ronaldo'nun tecavüz davasında flaş gelişme

07 Ekim 2020 Çarşamba, 08:51

Juventus’un yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo’nun, yaklaşık 10 yıldan fazla bir süre önce Las Vegas’ta bir kadına tecavüz ettiği iddiası yeniden alevleniyor. Nevada’daki federal yargıç Jennifer Dorsey, Portekizli futbolcuya karşı hukuk mücadelesini sürdüren davacı kadını dinleyeceğini açıkladı.

Mahkemeyle ilgili henüz bir tarih belirlenmezken, yargıç Dorsey, Ronaldo’nun 2010 yılında olayı sessiz sedasız kapatmak için 375 bin dolar ödediği, tecavüz iddialarının sahibi Kathryn Mayorga’nın argümanlarına kulak verecek.

Ronaldo’nun avukatı Peter Chritiansen konuyla ilgili olarak yorum yapmaktan kaçınırken, Leslie Mark Stovall liderliğindeki Mayorga’nın avukatları ise yargıçın 30 Eylül’deki kararına ilişkin henüz bir yanıt vermedi.

2019’da konuyla ilgili görülen davada, Cristiano Ronaldo’nun iddialar nedeniyle cezai suçlamalarla karşı karşıya kalması için yeterli kanıt bulunmadığı kararı verilmişti.

Davayı yeniden açmayı planlayan yargıç Dorsey ise, mahkemenin Mayorga’nın Ronaldo’nun avukatlarıyla gizlilik anlaşması imzalamak için ‘zihinsel kapasiteye sahip olup olmadığı’ ve ‘taraflar arasında herhangi bir anlaşma yapılıp yapılmadığı’ konusunda karar vermesi gerektiğini belirtti.