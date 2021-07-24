Rusya Milli Futbol Takımı'nda Valeri Karpin dönemi

Rus milli takımında Cherchesov'dan boşalan teknik direktörlük görevine Valeri Karpin getirildi.

AA
24 Temmuz 2021 Cumartesi, 06:00
Rusya Milli Futbol Takımı'nda Valeri Karpin dönemi
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Rusya Milli Futbol Takımı'nda Stanislav Cherchesov'dan boşalan teknik direktörlük görevine Valeri Karpin getirildi.

Rusya Futbol Federasyonu, 52 yaşındaki Rus çalıştırıcı Karpin ile yıl sonuna kadar sözleşme imzalandığını ve anlaşmada bir senelik opsiyon bulunduğunu açıkladı.

Ülkesinin Rostov takımını çalıştıran Karpin'in bu görevini de sürdüreceği ifade edildi.


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