Rusya Milli Futbol Takımı'nda Valeri Karpin dönemi
Rus milli takımında Cherchesov'dan boşalan teknik direktörlük görevine Valeri Karpin getirildi.
Rusya Milli Futbol Takımı'nda Stanislav Cherchesov'dan boşalan teknik direktörlük görevine Valeri Karpin getirildi.
Rusya Futbol Federasyonu, 52 yaşındaki Rus çalıştırıcı Karpin ile yıl sonuna kadar sözleşme imzalandığını ve anlaşmada bir senelik opsiyon bulunduğunu açıkladı.
Ülkesinin Rostov takımını çalıştıran Karpin'in bu görevini de sürdüreceği ifade edildi.
Video Haberler
- Şevket Sabancı son yolculuğuna uğurlanıyor
- Kesilmekten son anda kurtuldu, drone'den kaçamadı
- Sokak hayvanları boğulmaktan böyle kurtarıldı
- Şile'de yasağa uyulmadı, plajlar doldu taştı
- Arvin'de temizlik çalışmaları devam ediyor
- Uygulama noktasından kaçan otomobilden 10 göçmen çıktı
- Balkondan düşen kedisi için dakikalarca göz yaşı döktü
- Çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada
- Yavru leyleği itfaiye ekipleri kurtardı
- Ayrılma kararı sonrası nişanlı çift canına kıydı
En Çok Okunan Haberler
- Cansız bedeni bulunan tıp öğrencisi Onur Eker'e ne oldu?
- Erdoğan'ın uyukladığı anlar üzerine harekete geçtiler
- Erdoğan'ın çocuklarının yeni işi
- Gülen'e onaylatıldı, yerini tespit etmekte zorlandık
- Onur Eker'in ölümünde ilk bulgular
- Erdoğan ne mesaj vermek istedi?
- Selin vurduğu Rize'de çay dağıtan Erdoğan'a tepki
- Tatlıses'e suikast girişimi! Sır mektup ortaya çıktı
- ORC anketinde Erdoğan'a iki kötü haber birden!
- 'Kötü bir karar aldığını gözler önüne serdi'