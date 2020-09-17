Sakaryaspor'da 3 futbolcu koronavirüs!

Sakaryaspor'da 3 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı

AA
17 Eylül 2020 Perşembe, 23:38
Sakaryaspor'da 3 futbolcu koronavirüs!
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Misli.com 2. Lig takımlarından Sakaryaspor'un 3 futbolcusunda yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, 3 futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, "Oyuncularımız izole edilip tedavilerine vakit kaybetmeksizin başlanmıştır." denildi.


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