Sakaryaspor'da 3 futbolcu koronavirüs!
Sakaryaspor'da 3 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Misli.com 2. Lig takımlarından Sakaryaspor'un 3 futbolcusunda yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, 3 futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Açıklamada, "Oyuncularımız izole edilip tedavilerine vakit kaybetmeksizin başlanmıştır." denildi.
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