Samatta: “Fenerbahçe’den teklif aldığınız zaman hayır demek zor”

01 Ekim 2020 Perşembe, 15:00

Fenerbahçe’nin yeni transferi Mbwana Samatta, sarı-lacivertlilerden teklif aldığı zaman hayır demenin zor olduğunu ifade ederek, Fenerbahçe için maçta her şeyini vermek istediğini söyledi.

Fenerbahçe’ye İngiltere’nin Aston Villa takımından transfer ettiği Tanzanyalı golcü futbolcu Mbwana Samatta, bu sabah gerçekleştirilen antrenmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Transferi sonrasında mükemmel hissettiğini belirten Samatta, “Fenerbahçe, dünyadaki en büyük kulüplerden biri. Burada olmaktan ve beni seçtikleri için çok mutluyum. Fenerbahçe sizi isteyince hayır demek çok zordur. Büyük ve fantastik taraftarı olan bir kulüp. Her oyuncunun hayalidir burada olmak. Oyun tarzım, hızlı ve çevik bir futbolcuyum. Burada her şeyi söylersem rakiplere her şeyi anlatmış olurum. Benim için en önemli şey gol atmak. Gol atmak ve takıma katkı sağlamak bana keyif veriyor” dedi.



“TAKIMIMA HER ŞEYİMİ VERMEK İSTİYORUM”

Bireysel performansı hakkında konuşan 27 yaşındaki futbolcu, “Herkes, benden her maçta gol atmamı bekliyor ama takımın durumu benden daha çok önemli. Takım her maçta 3 puan alır ve ben gol atmazsam çok mutlu olurum. Her şeyimi vermek istiyorum. Şampiyon olursak ok mutlu olurum. Gol krallığına konsantre olmak değil takımıma her şeyimi vermek istiyorum. Umarım takımımın önemli bir oyuncusu olabilirim” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’ye geliş sürecine değinen Tanzanyalı golcü, “Fenerbahçe gibi dünyada bilinen bir kulüpten teklif aldığınız zaman hayır demek çok zordur. Bu fırsat geldiği için mutluyum. Umarım her şey herkesin düşündüğü gibi gider. Umarım takıma yardım ederim. Açıkçası Aston Villa’daki performansım için kimseyi suçlayamam. Orası da benim için güzel bir tecrübeydi Dolayısıyla buna pozitif yaklaşıyorum. Kim bilir belki de Allah’ın planı budur benim için. O tecrübeyi yaşamış olduğum için mutluyum. Son derece pozitif bakıyorum bu duruma” diye konuştu.