Samet Aybaba ‘Her maç finaldi’

11 Mayıs 2021 Salı, 04:00

Süper Lig’den düşen takımlar kolay kolay bir daha geri dönüş yapamazlar. Çünkü alt liglerde mücadele etmek çok daha zordur. Gün olmuş bir bakmışsınız ki amatör kümeye kadar düşmüşsünüz. Örnekleri o kadar çoktur ki, saymakla bitmez. Gerçi Adana Demirspor amatör kümelere kadar gelmedi ama Süper Lig’e çıkmak için tam 26 yıl uğraş verdi. Ne zorluklar yaşadılar kim bilir. Şimdi geriye dönüp bakma zamanı değil. Bugün Adana kenti ayakta, kutlamalar yapılıyor, sevinç gözyaşları dökülüyor. Aman tedbirleri elden bırakmayalım. En başta teknik direktör Samet Aybaba’yı kutluyorum. Sonra da futbolcu kardeşlerimi.

11 MAÇTA 10 GALİBİYET

Samet Hoca takımın başına geçtiğinde Adana Demirspor zirveden 10 puan uzaktaydı. Aybaba’yla çıkılan 11 maçlık periyotta alınan 10 galibiyet bir beraberlik öyle kolay iş olmasa gerek. Samet Aybaba’yla yıllara dayalı dostluğum var. İşini profesyonelce yapar. Adana Demirspor’un başına geldiği ilk gün telefonla görüşmüştüm. O gün bana, “İşimiz çok zor” demiş, ardından “Sürprizleri severim” eklemesini yapmıştı. Hoca, gece gündüz ekibiyle çalıştı, güzel bir ortam yarattı. Futbolcularını motive etti, “İnanmak başarmaktır” dedi. Herkes işine odaklandı. Bakın bugün mutlu son geldi. Samet Aybaba başarıda baş mimardır. Tartışılmaz. Bu, Aybaba’nın kariyerinde yaşadığı üçüncü Süper Lig’e yükselme sevinci. Daha önce 1996-97’de Kayserispor’u, 2016-17’de de Sivasspor’u Süper Lig’e taşımıştı.

ŞAMPİYONLUK SONRASI 2 YILLIK İMZA



Samet Hoca’yı kutlamak için zar zor ulaştım ve kısa bir sohbetim oldu. Bu sırada Adana Demirspor’un, Samet Aybaba ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladığını öğrendim. Kendisini bir kez daha kutladım. Samet Hoca başladı anlatmaya: “Bu şampiyonluk Adana Demirspor için kıvılcım olacaktır, her alanda çıkış yaşayacaktır. Oyuncularımı kutluyorum, inanılmaz bir topluluk oldular. Başkanımıza teşekkür ediyorum, takımın yükselen grafiğine ekonomik olarak katkıda bulundu. Yönetim kurulumuz dahil. Memleketimizdekiler takıma gönül bağı ile bağlandı. Göreve geldikten sonra 11 maçlık periyotta 10 galibiyet ve 1 beraberlik aldık. Bütün rakiplerimizi yendik. Her maç zor, her maç finaldi. Bu şampiyonluk sayılı hikâyesi olan şampiyonluklardandır.”