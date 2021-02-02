Samsunspor'dan TFF'ye maç tekrarı başvurusu

02 Şubat 2021 Salı, 16:49

Samsunspor, TFF 1'inci Lig'de Bereket Sigorta Ümraniyespor ile oynanan karşılaşmada hakemin kural hatası yaptığı iddiası ile maçın tekrar oynanması yönünde Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulundu.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 31.01.2021 tarihinde oynanan Bereket Sigorta Ümraniyespor-Yılport Samsunspor müsabakasındaki, sonucu aleyhimize direkt olarak etkileyen kural hatasından dolayı, Türkiye Futbol Federasyonu ve ilgili kurullarına; maçta kural hatasının olduğunun tespitine, maçın başlangıcından itibaren tekrar oynatılmasına ve maçta gerçekleşen disiplin uygulamalarının yapılmamış sayılmasına yönelik başvurusunu teslim etmiştir" ifadelerine yer verildi.





