Şenol Güneş, ideal 11'ini arıyor

03 Haziran 2021 Perşembe, 08:26

A Milli Takım, Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında bu akşam Moldova ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı. Tenik direktör Şenol Güneş, EURO 2020'de sahaya süreceği ideal 11'i de bu akşam belirlemek istiyor.

Harsewinkel kentindeki Klosterpforte Hotel'in sahasında teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanının ilk 15 dakikası basına açık yapıldı. Çalışmaya millilerin şampiyona kadrosundaki 26 futbolcu da katıldı. İdman; ısınma hareketleri ve koşu ile başladı, istasyon çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Moldova karşılaşmasının taktiği üzerinde duruldu.

