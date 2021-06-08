Şenol Güneş İtalya maçındaki 11'ini arıyor
İtalya maçı için Almanya'daki hazırlıklarını sürdüren (A) Milli Futbol Takımımız'da, teknik direktör Şenol Güneş 9 ismi belirledi, 2 forma için kararsız.
Artık milli takımda gözler cuma günkü İtalya maçına çevrildi.
Roma'daki EURO 2020 açılış maçı öncesi sahaya süreceği 11'i belirlemeye çalışıyor.
İtalya maçı için Almanya'daki hazırlıklarını sürdüren (A) Milli Futbol Takımımız'da, teknik direktör Şenol Güneş 9 ismi belirledi, 2 forma için kararsız. Kalede Uğurcan, sağ bekte Zeki, stoperlerde Çağlar ile Melih'i deneyen Güneş, solda ise Umut Meraş ile Mert Müldür arasında kararsız. Orta alanda Okay, Ozan Tufan'ın yeri garanti, 10 numara pozisyonunda Hakan Çalhanoğlu ile sağ kenarda iyileşen Kenan'a da garanti gözü ile bakılıyor. Güneş'in diğer garanti ismi ise Burak Yılmaz. Geriye kalan 1 foma için Yusuf Yazıcı adı ön plana çıkarken Cengiz Ünder de ilk 11'i zorluyor.
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