Şenol Güneş'ten itiraf: Yetmezdi
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Oyunumuz maçı kazanmaya yetmedi. Rakip yüzde yüzünü vermeye çalıştı. Biz sahaya yansıtamadık" dedi.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Oyunumuz maçı kazanmaya yetmedi. Rakip yüzde yüzünü vermeye çalıştı. Biz sahaya yansıtamadık. Oyun kalitemiz, oyun karakterimiz sahada değildi" dedi.
UEFA Uluslar B Ligi 3’üncü Grup’taki son maçta A Milli Takım, deplasmanda Macaristan’a 2-0 mağlup oldu ve C Ligi’ne düştü. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "İlginç oldu. Bugün burada rakipten rövanşı almak istedik, aynı zamanda az da olsa birincilik şansımızı da kovalamak istedik. Oyuna iyi başlamadık. Rakip de ortalarına doğru ortak oldu maçın. Sonra oyunu ele geçirdik ama istediğimiz pozisyonları bulamadık. Rusya mağlubiyeti sonrası daha hızlı oyun düşünüyorduk ama savunmayı açacak işler yapamadık, arayış görünüyor ama istediğimiz pozisyonları bulmada zorluk çektik. Rakibin kontralarına cevap veremedik. Oyunumuz maçı kazanmaya yetmedi. Rakip yüzde yüzünü vermeye çalıştı. Biz sahaya yansıtamadık. Oyun kalitemiz, oyun karakterimiz sahada değildi. Kazanılmaya müsait bir maçtan, zihinsel, fiziksel yorgunluk da olabilir ama sonuçta sıkıntı çektik; galibiyet lazımdı bugün. Rakip savunma yaparak 2 gol buldu, biz de isteğimize rağmen rakibe şans verdik" diye konuştu.
En Çok Okunan Haberler
- Çakıcı devam ediyor!
- AKP’li Mehmet Metiner’den Kemal Kılıçdaroğlu’na tebrik
- AKP'nin 'Yelizi'nden Çakıcı-Kılıçdaroğlu yorumu
- Son ankette ittifakların oy oranı belli oldu
- Enginyurt, Kılıçdaroğlu'na attığı destek tweetini sildi
- Davutoğlu, iktidara destek şartlarını açıkladı
- CHP liderinden Çakıcı'ya suç duyurusu
- Fahrettin Koca 3 ili örnek gösterip uyardı
- Babacan, hakkındaki 'Gezi' iddialarına yanıt verdi
- İYİ Parti'li vekiller oy oranlarını açıkladı
Video Haberler
- Madenciler patronun kaçak kömür kamyonunu yakalattı
- İkinci kez cam filmle yakalanan sürücüden ilginç savunma
- Avrasya Araştırma'dan Çakıcı tepkisi
- AKP'li Mehmet Metiner, Alaattin Çakıcı’yı savundu
- Karadeniz Bölgesi’nin CHP’li başkanlarından sert tepki
- Delil olarak sunuldu! Azerbaycanlı modele darp anı
- Tilkilerle olan arkadaşlığı büyük ilgi gördü
- İstanbul'da panik anları! Cep telefonuyla kaydedildi
- Tüm uyarıları hiçe saydı! Yasak üstüne yasak çiğnedi
- Domuzun köpeklerle yemek kavgası kameraya yansıdı
En Çok Okunan Haberler
- Çakıcı devam ediyor!
- AKP’li Mehmet Metiner’den Kemal Kılıçdaroğlu’na tebrik
- AKP'nin 'Yelizi'nden Çakıcı-Kılıçdaroğlu yorumu
- Son ankette ittifakların oy oranı belli oldu
- Enginyurt, Kılıçdaroğlu'na attığı destek tweetini sildi
- Davutoğlu, iktidara destek şartlarını açıkladı
- CHP liderinden Çakıcı'ya suç duyurusu
- Fahrettin Koca 3 ili örnek gösterip uyardı
- Babacan, hakkındaki 'Gezi' iddialarına yanıt verdi
- İYİ Parti'li vekiller oy oranlarını açıkladı