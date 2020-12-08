Şenol Güneş'ten Katar 2022 yorumu!
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Dünya Kupası Elemeleri kura çekimi sonrasında açıklamalarda bulundu.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Dünya Kupası Elemeleri kura çekimi sonrasında açıklamalarda bulundu. Grubu değerlendiren Güneş, “Kura hayırlı olsun. Rakiplerimiz elbette birileri olacaktı. Rakipleri tanımak lazım tabi konuşabilmek için. Üçüncü torbadan güçlü bir Norveç geldi. Cebelitarık ile hiç maç yapmadık. Letonya’ya daha önce kaybettik. Hedefimiz Dünya Kupası’na katılmak. Rakiplere göre çalışacağız, bilgiler toplayacağız, analizler yapacağız. Kadromuz aşağı yukarı belli. Şu zamana kadar oynattığımız oyuncularla, bizim çocuklarımız dediğimiz oyuncularla gruptan çıkmaya çalışacağız” dedi.
‘HOLLANDA YENİDEN ÇIKIŞ YAPMAK İSTİYOR’
Hollanda’nın istemediği bir rakip olduğunu kaydeden teknik adam, “Bana göre Fransa, Hırvatistan, Danimarka, hatta Almanya ve Portekiz bize daha uygundu. Hollanda son dönemde çok iyi futbol oynadı, yeniden çıkış yapmak istiyor ve ihtiyaçları var. Ama daha önce Fransa’dan biz 2 maçta 4 puan aldık, İzlanda’dan 1 puan aldık. Bütün bunları yapıyoruz, Norveç’i güçlü gördük ama gitti Sırbistan orada yendi. Kendi gerçeğimizi göreceğiz. Yükselen bir değer görmek zorundayız. Hedefimiz Dünya Kupası, önümüze kim çıkarsa yenmek zorundayız” diye konuştu.
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