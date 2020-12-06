Serdar Aziz'den 'hakaret' iddialarına yanıt!
Fenerbahçe’nin deneyimli futbolcusu Serdar Aziz, gördüğü kırmızı kart sonrası konuştu. Aziz, "Kameralar çekiyordu, tüm dediklerim yansıdı, asla hakaretvari bir kelime kullandım" dedi.
Fenerbahçe’nin deneyimli futbolcusu Serdar Aziz, gördüğü kırmızı kart sonrası konuştu. Aziz, "Kameralar çekiyordu, tüm dediklerim yansıdı, asla hakaretvari bir kelime kullandım" dedi.
Süper Lig'in 11'inci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın 56’ncı dakikasında kırmızı kart gören Serdar Aziz, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Aziz, ilk sarı kartı gördüğü pozisyonla ilgili, "Asla ağzımdan kötü bir şey çıkmadı. Sadece, ‘yüzümden koluma sekti’ dedim. Kameralar beni çekiyordu, tüm dediklerim ekrana yansıdı zaten. Asla hakaretvari bir kelime kullanmadım" diye konuştu.
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