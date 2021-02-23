Serena Williams’ın ne zaman bırakacağı belli oldu!

23 Şubat 2021 Salı, 18:02

Tenis sezonun ilk grand slam turnuvası olan Avustralya Açık’ta turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan Naomi Osaka’ya 6-3 ve 6-4’lük setlerle mağlup olan Serene Williams’ın tenis kariyerine ilişkin yeni bir açıklama geldi. Amerikalı tenisçinin antrenörü Patrick Mouratoglou, Amerikan basınına verdiği demeçte, Williams’ın en çok grand slam kazanan kadın tenisçi rekorunu egale etmeden kariyerini bitirmeyeceğine inandığını söyledi. Fransız antrenör konuyla ilgili, ‘’ Sürekli birileriyle karşılaştırılmak, çok zor. Bu nedenle Serena çok hassas bir dönemde ve maçtan sonra duygusal anlar yaşadı. Onu çok iyi anlıyorum. En azından bir grand slam turnuvası kazanmadan tenisi bırakmayacağını çok iyi biliyorum. ‘’ ifadelerini kullandı.

REKORA BİR TURNUVA UZAKTA

Kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan Serene Williams, bir grand slam turnuvası daha kazanması halinde rekoru elinde bulunduran Margaret Coutrt ile şampiyonluk sayılarını eşitleyecek. Mouratoglou ayrıca, ‘’ Serena'nın bunu başaracağına inanıyorum. O da inanıyor. İnanmasa tenisi bırakırdı. Kariyerinde elde ettiği büyük başarıların ardından ilk kez bebek dünyaya getirdi, ailesini kurdu ve tüm zorluklara göğüs gererek tenise döndü. Yeniden şampiyonluğa ulaşmak için inanılmaz bir çaba gösteriyor. Forma girmek için saatlerce çalışıyor. Grand slam kazanamayacağını düşünseydi tenise çoktan veda ederdi. ‘’ dedi.