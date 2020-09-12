Sergen Yalçın'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

12 Eylül 2020 Cumartesi, 10:52

Beşiktaş Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Futbol Takımımızın Süper Lig’in 1. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı müsabaka öncesinde TFF’nin Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde yapılan rutin Covid-19 tarama testlerinde, Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın’da pozitif sonuca rastlanmıştır.

Yalçın’ın yapılan klinik değerlendirmesinde herhangi bir bulguya rastlanmamakla birlikte, gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

FENERBAHÇE'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Covid-19 testinin pozitif olduğu tespit edilen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.



