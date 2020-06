Sessiz start

10 Haziran 2020 Çarşamba, 02:00

Atlar 82 günlük bir aradan sonra start alıyor. Eksik yok her şeyin fazlası var. Aman uyarılara dikkat. Maske en birinci şart. Yarışların koşmadığı süreçte Cumhuriyet spor ailesi olarak hipodromların hep içinde kaldık, en doğru haberleri sıcağı sıcağına sizlere aktardık. Yine bu haberler gelmeye devam edecek. Bugün Veliefendi’de ilk yarış günü. Daha önceleri başlangıç günü için yazdığımız “hipodromlar şenleniyor, şenlendi” sözcüklerini bu sefer koronavirüs salgını nedeniyle kullanamıyoruz. Seyircisiz yarışlar uzun bir süre devam edecek. Koronavirüsten bizlere kolay kurtuluş yok gibi. Jokeyler yarış öncesi testten geçip öyle at binecek. Bu uygulama her bölgede yapılacak. Gündüz 10 koşulu İstanbul, gece Elazığ yarışları olacak. Temennim her zaman olduğu gibi atların yere düz basması. 2019’un en başarılı jokeyi Gökhan Kocakaya’ydı. Bakalım 2020’nin en başarılısı kim olacak? Yarışseverler için bol şanslı bir sezon olsun.

İşte önlemler

1 Yarışlar ikinci bir duyuruya kadar seyircisiz gerçekleştirilecek. Hipodromlara erişim, kulüp ve derneklerin yöneticileri, personelleri ve Bakanlık tarafından görevlendirilen yarış komiserleri, hakemleri ve diğer teknik personeli ile at sahibi, antrenör, jokey, veteriner, nalbant ve seyislerle sınırlandırılacak.

2 Hipodrom içindeki tüm kapalı alanlar dahil maske takılması, sosyal mesafeye uyulması ve tüm mahallerde bulunan el dezenfektanlarının sıklıkla kullanılması zorunlu.

3 Padok mahaline atın jokeyi ve seyisleri dışında at sahibi ve antrenör olmak üzere toplam iki kişiden fazlası giremeyecek.

4 Atı koşan veya koşmayan at sahibi, antrenör ve seyislerin tribünde ve pist kenarında yarış izlemesine izin verilmeyecek. Atı koşan at sahipleri ve antrenörler, kendilerine tahsis edilen salonlarda; atı koşan seyisler ise tribün içinde, kapalı devre TV’lerden, maske takma ve sosyal mesafe kuralına uyma şartıyla koşuları izleyecek.

5 Jokey odasına, sadece yarış günü at binen jokeyler girebilecek.

6 Saunalar ve yatakhane bölümü kapalı olacak, duş kabinleri açık kalacak.

7 Yarıştan dönen atları karşılamak için pist girişinde kalabalık ortam oluşturulmasına izin verilmeyecek.

8 Hipodrom sınırları içinde bulunan cafe, restaurant, büfe vb. yerler kontrollü normalleşme doğrultusunda hizmet verebilecek.