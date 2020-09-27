Seyircisiz derbide sahaya meşale
Süper Lig'in 3'üncü haftasında oynanan derbi karşılaşmasında Galatasaray kendi sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.
Süper Lig'in 3'üncü haftasında oynanan derbi karşılaşmasında Galatasaray kendi
sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.
Saat 19.00'da Türk Telekom Stadyumu'nda başlayan mücadelede hakem Ali Palabıyık düdük çaldı. Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ile Mehmet Can Satman üstlendi.
5. dakikada stadın dışından atılan bir meşale sahaya düştü; hakem oyunu durdurdu.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının geçtiğimiz perşembe günü oynadığı Hajduk Split maçının ilk 11'inde 6 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam; Emre Taşdemir, Donk, Etebo, Babel, Ömer Bayram ve Diagne'ye ilk 11'de görev vermezken, bu isimlerin yerine Omar Elabdellaoui, Luyindama, Arda Turan, Emre Kılınç, Belhanda ve Falcao'ya şans tanıdı.
Galatasaray sahaya; Fatih Öztürk - Omar Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan Antalyalı, Belhanda, Feghouli, Arda Turan, Emre Kılınç ve Falcao ilk 11'iyle çıktı.
OĞULCAN ÇAĞLAYAN İLK KEZ KADRODA
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı hücum oyuncusu Oğulcan Çağlayan, Fenerbahçe derbisiyle birlikte ilk kez kadroya girdi. Oğulcan Çağlayan, sarı kırmızılı takımın oynadığı Gaziantep FK, Neftçi PFK, Medipol Başakşehir ve Hajduk Split maçlarında kadroda yer almamıştı.
GALATASARAY KULÜBÜ'NDEN AZERBAYCAN'A DESTEK
Galatasaray Kulübü, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısıyla
ilgili olarak Azerbaycan'a destek amacıyla Türk Telekom Stadyumu'nda bir pankart
astı. Sarı kırmızılı kulüp, "Tek millet, iki devlet! Kardeşlerimizin yanındayız"
yazılı pankartı doğu tribününe asarak Azerbaycan'a destek mesajı
gönderdi.
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