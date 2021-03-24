Sistem9 Yeşilyurt, Kadınlar CEV Challenge Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı
Sistem9 Yeşilyurt Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası'nda şampiyon oldu.
Kadınlar CEV Challenge Kupası finali rövanşında Sistem9 Yeşilyurt, Romanya ekibi CSM Volei Alba'yı Burhan Felek Voleybol Salonu'nda konuk etti.
Devam eden karşılaşmanın ilk iki setini 25-17'lik sonuçlarla kazanan Sistem9 Yeşilyurt, 2-0 öne geçti.
İlk maçı deplasmanda 3-0 kazanan Sistem9 Yeşilyurt, rövanşta iki set alarak şampiyonluğu garantiledi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, voleybolda CEV Challenge Kupası'nı kazanan Sistem9 Yeşilyurt Kulübü için tebrik mesajı yayımladı.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan CEV Challenge Kupası finalinde Romanya temsilcisi CSM Volei Alba'yı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Sistem9 Yeşilyurt Kulübü Kadın Voleybol Takımı'mızı kutluyorum. Bizlere büyük mutluluk yaşatan Sistem9 Yeşilyurt Kulübü'müzün oyuncularına, teknik heyet, yönetimine teşekkür ediyorum. Sistem9 Yeşilyurt Kulübü'nün kazandığı bu değerli şampiyonluğu, gelecek yıllarda da tekrarlamasını diliyorum."???????
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